L’altra faccia di Goma (Di lunedì 21 febbraio 2022) A un anno dalla morte dell’ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci, nell’est della Repubblica Democratica del Congo i gruppi armati sono sempre attivi. Alcuni fotografi provano a lanciare un messaggio diverso. Leggi Leggi su internazionale (Di lunedì 21 febbraio 2022) A un anno dalla morte dell’ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci, nell’est della Repubblica Democratica del Congo i gruppi armati sono sempre attivi. Alcuni fotografi provano a lanciare un messaggio diverso. Leggi

Advertising

monadempio : RT @scrematura: Quando Elena Greco dice: «[...] L’universalità non libera le donne ma perfeziona la loro repressione. Contro la saggezza. M… - Sonia23611428 : RT @TheDocReQ: Mai, come in questo momento storico la SPERANZA è stata maledetta, rea di portare lo stesso nome di chi, con spalle coperte,… - esserequi : RT @scrematura: Quando Elena Greco dice: «[...] L’universalità non libera le donne ma perfeziona la loro repressione. Contro la saggezza. M… - faeryqveen : RT @scrematura: Quando Elena Greco dice: «[...] L’universalità non libera le donne ma perfeziona la loro repressione. Contro la saggezza. M… - ADAM05081 : RT @TheDocReQ: Mai, come in questo momento storico la SPERANZA è stata maledetta, rea di portare lo stesso nome di chi, con spalle coperte,… -

Ultime Notizie dalla rete : L’altra faccia Emanuele Cavalli e la fotografia, l'altra faccia del pittore - Arte Ansa