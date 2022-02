La Versione di Fiorella gli ospiti di stasera lunedì 21 febbraio

Leggi su dituttounpop

(Di lunedì 21 febbraio 2022) LadiconMannoia in onda21su Rai 3 in seconda serata Prosegue l’appuntamento conMannoia nella seconda serata di Rai 3 e RaiPlay con Ladiun programma in onda dalle 23:15/23:20 a 00:00 il(ormai gli appuntamenti del giovedì e del venerdì sembrano saltati) un programma intimo e legato alla narrazione del presente. Nuovi21perMannoia. Ladisi ispira all’Almanacco del Giorno dopo, lo storico programma di Rai1 andato in onda tra la metà degli anni ’70 e la metà degli anni ’90, per darne una nuova ...