Jolly | il derby costa caro

Leggi su udine20

(Di lunedì 21 febbraio 2022) I friulani perdono per un solo punto il primato in serie B dopo la sconfitta con Trieste. Ma c’è una gara da recuperareDopo una cavalcata lunga tutto il girone di andata e oltre laha perso nell’ultimo fine settimana il primato in classifica della serie B di pallamano maschile. Ilcon Trieste infatti, appannaggio dei friulani nell’andata, è andato questa volta ai padroni di casa, con il risultato di 28 a 26.Grazie a questo successo la Pallamano Trieste, a 13 punti, supera in classifica la, ferma a 12. Gli alabardati però hanno a loro favore una gara giocata in più che lainvece deve ancora recuperare.C’è ancora molto da giocare quindi in questo torneo di serie B dove le due formazioni regionali, così come nella categoria giovanile Under 17 , si contendono il primato all’ultimo respiro, a ...