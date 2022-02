Jessica Selassié, la ricordate a Riccanza? Ecco com’era nel 2017 (Di lunedì 21 febbraio 2022) Jessica Selassié, la ricordate nel programma Riccanza? Ecco com’era la concorrente del GF Vip nel 2017. È una delle protagoniste di questa edizione del GF Vip. Parliamo di Jessica Selassié, entrata nella casa in compagnia delle sue sorelle minori, Lulù e Clarissa. Inizialmente, le tre principesse di Etiopia gareggiavano come unico concorrente, per poi separarsi L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 21 febbraio 2022), lanel programmala concorrente del GF Vip nel. È una delle protagoniste di questa edizione del GF Vip. Parliamo di, entrata nella casa in compagnia delle sue sorelle minori, Lulù e Clarissa. Inizialmente, le tre principesse di Etiopia gareggiavano come unico concorrente, per poi separarsi L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

MoodyLoCano : #Jessica da 5 mesi sotto i riflettori del #gfvip, senza alcuna arte, sogna di togliersi dai piedi #Nathaly per pot… - sizterqueen : Ma dove li avete visti questi voti per Jessica che non va ad un televoto da mesi? Dì che fai il tifo per lei piutto… - Federica_ssta : @BosaChristine @sonounafatina_ Vabbè però nelle anticipazioni ha detto sorelle selassie quindi si la storia di Jess… - Orybilancina : Stasera :Si tornerà a parlare della festa dello scorso sabato e, in particolare, del triangolo amoroso tra Alex Bel… - infoitcultura : GF Vip, Alex Belli bacia Jessica Selassiè davanti a tutti -

Ultime Notizie dalla rete : Jessica Selassié Grande Fratello Vip 2021, 43a puntata/ Diretta, eliminato: verità sul bacio choc Soleil - Delia Duran Infine, potrebbe esserci una sorpresa per Jessica e Lulù Selassiè. Clarissa, infatti, durante una diretta Instagram, ha svelato che quella di questa sera sarà una puntata speciale.

Grande Fratello Vip 6 anticipazioni della 43esima puntata, stasera su Canale 5 Il reality show prodotto da Endemol Shine Italy, nella puntata in onda lunedì 21 febbraio, dedicherà uno spazio a Jessica Selassié. La principessa etiope nei giorni scorsi ha stilato la sua "linea ...

le sorelle Selassié «papà in carcere? Lo sapevamo» Roccarainola.net Infine, potrebbe esserci una sorpresa pere Lulù Selassiè. Clarissa, infatti, durante una diretta Instagram, ha svelato che quella di questa sera sarà una puntata speciale.Il reality show prodotto da Endemol Shine Italy, nella puntata in onda lunedì 21 febbraio, dedicherà uno spazio a. La principessa etiope nei giorni scorsi ha stilato la sua "linea ...