"Il vero figo è Gesù": Don Matteo cita Mahmood e Gianni Morandi nella sua omelia e diventa virale – VIDEO

Lo sappiamo tutti che il canto è parte integrante della Messa, è talmente tanto integrante che i seminaristi studiano proprio la storia e l'evoluzione del canto gregoriano. 

Ma evidentemente tutto questo è qualcosa di talmente obsoleto che i sacerdoti ai giorni nostri si adattano con i brani di Sanremo. Non ci credete? Beh, è proprio quello che è successo a Lonato sul Garda, dove il parroco Don Matteo Selmo, per spiegare la parola di Dio di domenica 6 febbraio è ricorso ai brani che hanno partecipato a Sanremo, tra cui 'Brividi' di Mahmood e Blanco, 'O forse sei tu' di Elisa e 'Apri tutte le porte' di Gianni Morandi.

