I 7 trucchi per far durare di più la batteria dello smartphone (Di lunedì 21 febbraio 2022) L’ultima grande frontiera di sviluppo degli smartphone riguarda la batteria e l’autonomia. Quando ci siamo resi conto che gli ioni di litio sono arrivati a una sorta di limite fisiologico di sviluppo – visto che si parla di una tecnologia che risale a più di 30 anni fa – e che non c’era più spazio per inserire alimentatori più grandi nelle scocche dei telefoni, si è passati alla ricerca di nuovi caricabatterie in grado di sopperire a questa mancanza. In questo modo, anche se la batteria continua a garantirci una durata massima di 1-2 giorni, basta attaccarlo alla presa e avere percentuali di ricarica altissime in pochi minuti. In questo modo, però, il problema non si è risolto per chi non ha avuto la fortuna di comprare uno di questi caricatori in dotazione. E, considerando l’uso medio di un telefono dalla mattina alla sera con almeno ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 21 febbraio 2022) L’ultima grande frontiera di sviluppo degliriguarda lae l’autonomia. Quando ci siamo resi conto che gli ioni di litio sono arrivati a una sorta di limite fisiologico di sviluppo – visto che si parla di una tecnologia che risale a più di 30 anni fa – e che non c’era più spazio per inserire alimentatori più grandi nelle scocche dei telefoni, si è passati alla ricerca di nuovi caricabatterie in grado di sopperire a questa mancanza. In questo modo, anche se lacontinua a garantirci una durata massima di 1-2 giorni, basta attaccarlo alla presa e avere percentuali di ricarica altissime in pochi minuti. In questo modo, però, il problema non si è risolto per chi non ha avuto la fortuna di comprare uno di questi caricatori in dotazione. E, considerando l’uso medio di un telefono dalla mattina alla sera con almeno ...

Advertising

DearRules : RT @autumnlouves_: ciao amici!! ma lo sapete che sono una makup artist certificata (in campania) (per ora)??? sarebbe davvero carino se mi… - MrsPaeoniaa_ : RT @autumnlouves_: ciao amici!! ma lo sapete che sono una makup artist certificata (in campania) (per ora)??? sarebbe davvero carino se mi… - novabbetweet : Non è ai troppo tardi per accorgersi di quanto lavoro in meno possiamo fare per pulire casa. Conoscendo i giusti tr… - zazoomblog : Le Castagnole di Iginio Massari: Il maestro svela i suoi trucchi per farle soffici come una nuvola. Non ci avreste… - Anna0408048488 : @AliGhe86 Ditemi voi cosa dovrebbe essersi rifatta, per i vari progetti la truccano con trucchi che vanno a definir… -

Ultime Notizie dalla rete : trucchi per Villarreal - Juve, le chiavi tattiche degli ottavi di Champions League Non ha i trucchi in area di rigore di Moreno, ma è rapido e tecnico, abile nel giocare alle spalle ... di solito Pedraza, e stringendo il destro Foyth accanto ai due centrali per organizzare una ...

Nuovi strumenti, vecchi trucchi: quasi 2 milioni di dollari di Nft rubati col phishing Stando ad alcuni esperti gli hacker avrebbero sfruttato una caratteristica del Wyvern Protocol , uno standard open source di riferimento per molte piattaforme del cosiddetto Web3 che utilizzano la ...

Trucchi per la spesa: quanti ne conosci? Agrodolce I 7 trucchi per far durare di più la batteria dello smartphone Per avere un pizzico di autonomia in più non bisogna fare i salti mortali: ecco qualche consiglio pratico in caso di emergenza se ti dimentichi il caricatore ...

Aumento bolletta luce e gas, ecco 5 trucchi per pagare di meno. A partire dallo scorso gennaio si è assistiti ad un incremento del prezzo delle bollette di luce e gas, che ha visto per la prima un rincaro del 65% e per la seconda un rincaro pari al 59.2% ...

Non ha iin area di rigore di Moreno, ma è rapido e tecnico, abile nel giocare alle spalle ... di solito Pedraza, e stringendo il destro Foyth accanto ai due centraliorganizzare una ...Stando ad alcuni esperti gli hacker avrebbero sfruttato una caratteristica del Wyvern Protocol , uno standard open source di riferimentomolte piattaforme del cosiddetto Web3 che utilizzano la ...Per avere un pizzico di autonomia in più non bisogna fare i salti mortali: ecco qualche consiglio pratico in caso di emergenza se ti dimentichi il caricatore ...A partire dallo scorso gennaio si è assistiti ad un incremento del prezzo delle bollette di luce e gas, che ha visto per la prima un rincaro del 65% e per la seconda un rincaro pari al 59.2% ...