Gf Vip, Alex Belli sbotta con la regia che lo rimprovera: 'Girami la camera'. Lo fa davanti a Delia (Di lunedì 21 febbraio 2022) Alex Belli ha cominciato a dare ordini alla regia del GF Vip che lo rimprovera dando vita ad un surreale episodio. Ecco che cosa è successo nel reality show tra il concorrente e il Grande Fratello ... Leggi su leggo (Di lunedì 21 febbraio 2022)ha cominciato a dare ordini alladel GF Vip che lodando vita ad un surreale episodio. Ecco che cosa è successo nel reality show tra il concorrente e il Grande Fratello ...

Advertising

zabulaghi : RT @IlariaCalvani: Salvo Veneziano 'Alex Belli? Mezza violenza su Soleil'/ 'Gf Vip schifo con Signorini' #gfvip #soleil - IlariaCalvani : Salvo Veneziano 'Alex Belli? Mezza violenza su Soleil'/ 'Gf Vip schifo con Signorini' #gfvip #soleil - angiuoniluigi : RT @fanpage: “Io e Sole non avremo nemmeno un’amicizia fuori dal GF Vip, da te invece voglio un figlio”. Alex Belli, al #gfvip, mette un pu… - fanpage : “Io e Sole non avremo nemmeno un’amicizia fuori dal GF Vip, da te invece voglio un figlio”. Alex Belli, al #gfvip,… - pincatt : Alex: 'Delia, il simbolo del nostro amore va protetto' - Grande Fratello VIP | GFVIP 6: via @GrandeFratello @Alex… -