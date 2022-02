Earthchild | dall’assistente di Araki una nuova storia sentimentale

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Hideo Shinkai, un ex assistente del creatore di JoJo Hirohikocon diversi lavori alle spalle, torna su Jump con, unadi amore e superpoteri Una ragazza mascherata salva un giovane da un camion che stava per investirlo. Per lui è colpo di fulmine, ma un flash del cellulare di lei gli cancella la memoria, a la Men in Black. Questo tuttavia non è sufficiente per Reisuke, che non si arrenderà finchè non ritroverà la sua salvatrice. Queste le prime tavole di, il nuovo manga di Hideo Shinkai che promette unad’amore su scala planetaria. L’opera debutta su Weekly Shonen Jump e Su MangaPlus questa settimana. Il primo capitolo è un prologo che mostra lad’amore di Reisuke e Kareri, la ragazza mascherata dotata di poteri speciali. Quest’ultima, ...