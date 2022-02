Due anni dopo il 'paziente 1' che fine hanno fatto le inchieste sul Covid (Di lunedì 21 febbraio 2022) AGI - A due anni dalla scoperta del ‘paziente 1' a Codogno, la maggior parte delle inchieste su eventuali responsabilità per le morti di Covid vanno verso l'archiviazione o sono già state messe nel cassetto senza l'individuazione di possibili reati. Resta ancora aperta a tutte le possibilità, almeno sulla carta, la più importante, quella condotta dalla Procura di Bergamo che si muove su un triplice fronte: la provincia più colpita d'Italia, la Regione Lombardia e il Governo. “Stiamo facendo il punto sull'enorme materiale acquisito, decine di migliaia di pagine” riferiscono all'AGI i magistrati guidati dal procuratore Antonio Chiappani che, in ogni caso, lasceranno una mastodontica eredità documentale sulla storia della pandemia, preziosa anche viste le difficoltà a procedere delle Commissioni ... Leggi su agi (Di lunedì 21 febbraio 2022) AGI - A duedalla scoperta del ‘1' a Codogno, la maggior parte dellesu eventuali responsabilità per le morti divanno verso l'archiviazione o sono già state messe nel cassetto senza l'individuazione di possibili reati. Resta ancora aperta a tutte le possibilità, almeno sulla carta, la più importante, quella condotta dalla Procura di Bergamo che si muove su un triplice fronte: la provincia più colpita d'Italia, la Regione Lombardia e il Governo. “Stiamo facendo il punto sull'enorme materiale acquisito, decine di migliaia di pagine” riferiscono all'AGI i magistrati guidati dal procuratore Antonio Chiappani che, in ogni caso, lasceranno una mastodontica eredità documentale sulla storia della pandemia, preziosa anche viste le difficoltà a procedere delle Commissioni ...

Advertising

borghi_claudio : Nel caso qualcuno dopo due anni si fosse dimenticato ricordo che il MES è quella cosetta per cui alla prossima cris… - gparagone : Da due anni incontro persone per strada: offese, distrutte, umiliate... ?? Soffrono perché siamo governati da… - AurelianoStingi : A due anni dal paziente 1 di Codogno, oltre le polemiche, la retorica e le polarizzazioni grazie di cuore a tutto i… - pisa676 : RT @zawzaw_ph: tutti a ricordarci che due anni fa iniziava la pandemia, ma secondo voi ce ne siamo scordati? e pensate che abbiamo proprio… - MATTE1973S : RT @gorlero: @IlariaBifarini Saluti da Zurigo dove gli unici che girano ancora con la mascherina sono gli italiani. Oggi in albergo: italia… -