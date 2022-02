Da giovedì nel Lazio partono le prenotazioni di Novavax (Di lunedì 21 febbraio 2022) "Da giovedì sarà possibile prenotare il vaccino Novavax prima e seconda dose a distanza di tre settimane". Lo ha annunciato l'assessore regionale alla sanità del Lazio, Alessio D'Amato, aggiungendo ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 21 febbraio 2022) "Dasarà possibile prenotare il vaccinoprima e seconda dose a distanza di tre settimane". Lo ha annunciato l'assessore regionale alla sanità del, Alessio D'Amato, aggiungendo ...

Agenzia_Ansa : Da giovedì 24 febbraio nel Lazio sarà possibile prenotare il vaccino anti Covid Novavax sia per la prima che per la… - zazoomblog : Covid da giovedì via nel Lazio alle prenotazioni per Novavax - #Covid #giovedì #Lazio #prenotazioni - benjamn_boliche : RT @Agenzia_Ansa: Da giovedì 24 febbraio nel Lazio sarà possibile prenotare il vaccino anti Covid Novavax sia per la prima che per la secon… - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Covid, da giovedì via nel Lazio alle prenotazioni per Novavax #lazio #covid #novavax - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Da giovedì 24 febbraio nel Lazio sarà possibile prenotare il vaccino anti Covid Novavax sia per la prima che per la secon… -

Ultime Notizie dalla rete : giovedì nel Animali Fantastici: I segreti di Silente, Jude Law annuncia l'arrivo del nuovo trailer ...sul film! Jude Law ha infatti annunciato che il secondo trailer debutterà questo giovedì 24 ... mentre nel Regno Unito arriverà già la settimana precedente, dall'8 aprile. Negli Stati Uniti arriverà in ...

Covid, nel Lazio dal 24 febbraio al via prenotazioni per Novavax Da giovedì 24 febbraio nel Lazio sarà possibile prenotare il vaccino Novavax sia per la prima che per la seconda dose, prevista quest'ultima a distanza di tre settimane. Dal 1° marzo partiranno invece ...

Meteo: da giovedì l'anticiclone assopisce nuovamente l'inverno, ma con qualche eccezione 3bmeteo ...sul film! Jude Law ha infatti annunciato che il secondo trailer debutterà questo24 ... mentreRegno Unito arriverà già la settimana precedente, dall'8 aprile. Negli Stati Uniti arriverà in ...Da24 febbraioLazio sarà possibile prenotare il vaccino Novavax sia per la prima che per la seconda dose, prevista quest'ultima a distanza di tre settimane. Dal 1° marzo partiranno invece ...