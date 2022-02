Criminologa a Mattino 5: Alex belli è un “narcisista e uomo pavone” (VIDEO) (Di lunedì 21 febbraio 2022) L’appuntamento del lunedì di Mattino 5 quest’oggi non ha potuto ignorare quanto accaduto durante la festa jungle di sabato notte al Grande Fratello Vip 6. Federica Panicucci ha richiesto l’aiuto della Criminologa Anna Vagli per interpretare quanto accaduto tra Alex belli, Delia Duran e Soleil Sorge. La professionista ha dato la sua spiegazione dei comportamenti dei tre attori protagonisti, esprimendo un giudizio molto duro sull’ex attore di Centovetrine. Scopriamo che cos’ha detto la Criminologa. Leggi anche: Quando e dove vedere il Grande Fratello Vip 6 in streaming Il bacio tra Delia e Soleil Durante la notte wilde, prima della litigata, c’è stato un bacio molto passionale tra Delia Duran e Soleil Sorge. Intervistata da Federica Panicucci, la Criminologa lo commenta così: “Io ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 21 febbraio 2022) L’appuntamento del lunedì di5 quest’oggi non ha potuto ignorare quanto accaduto durante la festa jungle di sabato notte al Grande Fratello Vip 6. Federica Panicucci ha richiesto l’aiuto dellaAnna Vagli per interpretare quanto accaduto tra, Delia Duran e Soleil Sorge. La professionista ha dato la sua spiegazione dei comportamenti dei tre attori protagonisti, esprimendo un giudizio molto duro sull’ex attore di Centovetrine. Scopriamo che cos’ha detto la. Leggi anche: Quando e dove vedere il Grande Fratello Vip 6 in streaming Il bacio tra Delia e Soleil Durante la notte wilde, prima della litigata, c’è stato un bacio molto passionale tra Delia Duran e Soleil Sorge. Intervistata da Federica Panicucci, lalo commenta così: “Io ...

