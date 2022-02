Cagliari | Mazzarri | “Meriteremmo 5-6 punti in più per le prestazioni fatte”

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAi microfoni di Dazn arriva il commento di Walterdopo l’1-1 del suocontro il Napoli. “Ogni partita ha una storia a sé, oggi abbiamo fatto una grande gara come contro la Fiorentina – ha commentato Waltera fine partita a DAZN -. In 94 minuti abbiamo avuto solo un po’ di flessione nel primo tempo e poi abbiamo fatto tutto noi creando 5-6 palle gol clamorose. Quando sbagli tanti gol così davanti al portiere, c’è poco da fare. Deiola e Baselli se ci riprovano 100 volte, in 99 fanno gol.5-6in più per le”. “Non è facile spiegare come le cose cambiano durante una stagione – ha commentato-. Abbiamo fatto delle scelte forti nel mercato e abbiamo avuto il ...

...sta strettissimo ale questo la dice lunga sul pomeriggio di sconcertante black - out vissuto in Sardegna dal Napoli , messo sotto per l'intera partita dalla indiavolata squadra di. ...Lo ha dichiarato il tecnico del, Walter, a Dazn dopo la gara con il Napoli : "Quando sbagli così tanti gol davanti al portiere nemmeno posso rimproverare i miei: sono azioni in ..."Abbiamo avuto solo dieci minuti di flessione nel primo tempo ma creato e fallito 5-6 palle gol clamorose" "Abbiamo fatto una grande partita. Ma anche con la Fiorentina l'avevamo fatta. Abbiamo avuto ...Il Cagliari esce a testa alta dalla complicata gara contro il Napoli, 1-1 il punteggio finale con la rete di Osimhen che pareggia il vantaggio rossoblu di Gaston Pereiro. Diverse le occasioni per la c ...