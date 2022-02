Allenamento Juventus | l’entrata di Stramaccioni su Rabiot VIDEO

Advertising

DiMarzio : .@juventusfc | Allenamento alla #Continassa. #Bonucci e #Pellegrini si allenano con i compagni, assenti #Dybala e… - juventusfc : La gallery dell'allenamento di oggi verso #JuveToro ?? ?? - albo_interista : RT @tatanka_h: Che ci faceva Stramaccioni all'allenamento della Juventus? Trattasi di evidente infiltrato cartonato. Inter a rischio penali… - zazoomblog : Juventus spavento per incidente Rabiot in allenamento - #Juventus #spavento #incidente #Rabiot - Mediagol : VIDEO Juventus, Rabiot finisce a terra: duro colpo alla caviglia in allenamento -

Ultime Notizie dalla rete : Allenamento Juventus

Regolarmente convocato Rabiot, nonostante una botta alla caviglia rimediata in. I convocati dellaPortieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin. Difensori: De Sciglio, De Ligt, Danilo, ...Così, in conferenza stampa, il tecnico della, Massimiliano Allegri, alla vigilia della ... Bonucci ha fatto oggi il primocon la squadra e non ha sentito dolore. Averlo a ...La società ha pubblicato l'elenco dei convocati deciso da mister Allegri per la sfida di domani sera. Torna il difensore assente l'argentino.I giocatori a disposizione di Allegri per l'andata degli ottavi di finale di Champions League La Juventus è pronta a scendere in campo per l'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il ...