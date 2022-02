Viabilità Roma Regione Lazio del 20-02-2022 ore 15:30 (Di domenica 20 febbraio 2022) Viabilità DEL 20 FEBBRAIO 2022 ORE 15.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SPOSTAMENTI MINIMI SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO AL MOMENTO NON CI SONO CRITICITA’ DA SEGNALARE LE ALTRE NOTIZIE OGGI TERZA DOMENICA ECOLOGICA NELLA CAPITALE LO STOP AL TRAFFICO PRIVATO NELLA FASCIA VERDE CITTADINA RIPRENDE ALLE 16.30 E ANDRA’ AVANTI SINO ALLE 20.30 CI SPOSTIAMO A FROSINONE, ANCHE QUI DOMENICA ECOLOGICA, LA QUINTA DELLE SEI PREVISTE NELL’AMBITO DEL PIANO SULLA QUALITA’ DELL’ARIA LA FASCIA ORARIA INTERESSATA QUELLA DALLE 08.00 ALLE 18.00 TUTTI I DETTAGLI SULLE DEROGHE SONO CONSULTABILI SUL SITO ALLA PAGINA DEDICATA ORA TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO NELLE GIORNATE DI LUNEDI E MARTEDI A PARTIRE DALLE ORE 20.00 LA LINEA TRAM 8 E’ SOSTITUITA DA BUS PER LAVORI SU VIALE ... Leggi su romadailynews (Di domenica 20 febbraio 2022)DEL 20 FEBBRAIOORE 15.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASPOSTAMENTI MINIMI SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO AL MOMENTO NON CI SONO CRITICITA’ DA SEGNALARE LE ALTRE NOTIZIE OGGI TERZA DOMENICA ECOLOGICA NELLA CAPITALE LO STOP AL TRAFFICO PRIVATO NELLA FASCIA VERDE CITTADINA RIPRENDE ALLE 16.30 E ANDRA’ AVANTI SINO ALLE 20.30 CI SPOSTIAMO A FROSINONE, ANCHE QUI DOMENICA ECOLOGICA, LA QUINTA DELLE SEI PREVISTE NELL’AMBITO DEL PIANO SULLA QUALITA’ DELL’ARIA LA FASCIA ORARIA INTERESSATA QUELLA DALLE 08.00 ALLE 18.00 TUTTI I DETTAGLI SULLE DEROGHE SONO CONSULTABILI SUL SITO ALLA PAGINA DEDICATA ORA TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO NELLE GIORNATE DI LUNEDI E MARTEDI A PARTIRE DALLE ORE 20.00 LA LINEA TRAM 8 E’ SOSTITUITA DA BUS PER LAVORI SU VIALE ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Viabilità Roma Regione Lazio del 20 - 02 - 2022 ore 13:30 VIABILITÀ DEL 20 FEBBRAIO 2022 ORE 13.20 SARA SPANO' BEN RITROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL ...ANULARE DOVE PER UN INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA CI SONO CODE DALLA CASILINA ALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ...

Svizzera, made in Italy il nuovo Centro visitatori del Science Gateway del Cern ...3km che renderà più fluida la viabilità e più efficiente la logistica locale e la modernizzazione e ... Il Gruppo ICM - che oltre che a Vicenza e Roma ha diverse sedi operative all'estero, a Linz, ...

