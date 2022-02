Viabilità Roma Regione Lazio del 20-02-2022 ore 09:30 (Di domenica 20 febbraio 2022) Viabilità DEL 20 FEBBRAIO 2022 ORE 09.20 SARA SPANO’ BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio AL MOMENTO LA CIRCOLazioNE REGOLARE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA Regione PER IL TRASPORTO PUBBLICO OGGI LA FERROVIA Roma LIDO E ATTIVA SU TUTTO IL PERCORSO PORTA SAN PAOLO – COLOMBO INOLTRE RICORDIAMO CHE DA DOMANI SI FERMA IL SERVIZIO AGGIUNTIVO DELLE LINEE S AD ECCEZIONE DELLE LINEE S13 SAXA RUBRA-TERMINI E S15 ACILIA PIRAMIDE TUTTI I DETTAGLI SUL SITO E CANALI SOCIAL DI ASTRAL INFOMOBILITA INFINE PER I CANTIERI ATTIVI RIPRENDONO DOMANI SULLA REGIONALE FLACCA LE OPERAZIONI DI MONITORAGGIO GEOSTRUTTURALE A CURA DI ASTRAL SPA. NELLE GALLERIE TRA I COMUNI DI GAETA E SPERLONGA E’ ATTIVO IL ... Leggi su romadailynews (Di domenica 20 febbraio 2022)DEL 20 FEBBRAIOORE 09.20 SARA SPANO’ BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAL MOMENTO LA CIRCONE REGOLARE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLAPER IL TRASPORTO PUBBLICO OGGI LA FERROVIALIDO E ATTIVA SU TUTTO IL PERCORSO PORTA SAN PAOLO – COLOMBO INOLTRE RICORDIAMO CHE DA DOMANI SI FERMA IL SERVIZIO AGGIUNTIVO DELLE LINEE S AD ECCEZIONE DELLE LINEE S13 SAXA RUBRA-TERMINI E S15 ACILIA PIRAMIDE TUTTI I DETTAGLI SUL SITO E CANALI SOCIAL DI ASTRAL INFOMOBILITA INFINE PER I CANTIERI ATTIVI RIPRENDONO DOMANI SULLA REGIONALE FLACCA LE OPERAZIONI DI MONITORAGGIO GEOSTRUTTURALE A CURA DI ASTRAL SPA. NELLE GALLERIE TRA I COMUNI DI GAETA E SPERLONGA E’ ATTIVO IL ...

