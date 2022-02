Verissimo, Belen Rodriguez parla delle sue delusioni in amore: “Non è facile essere madre di due figli con due genitori diversi, però…” (Di domenica 20 febbraio 2022) Ospite della giornata di oggi del programma Verissimo è stata la magnetica Belen Rodriguez. La conduttrice Silvia Toffanin ha iniziato la sua intervista ponendo l’accento sul ritorno di Belen in tv. Da qualche settimana infatti è lei la nuova conduttrice del programma Le Iene. L’esposizione mediatica ha sempre portato molte critiche alla showgirl che si trova spesso nel mirino degli hater: Dal momento in cui ti fanno delle critiche, fanno male però io mi soffermo sempre sullo stesso punto. Escono tantissime leggi per aiutare i diritti umani, tante cose. Io non capisco come sui social abbiano dato il diritto di parola a queste persone, che comunque continuano a fare male. Ma non a me. Perché io ormai ho le spalle larghe. E a chi tende sempre a criticarle l’aspetto estetico, Belen ha ... Leggi su isaechia (Di domenica 20 febbraio 2022) Ospite della giornata di oggi del programmaè stata la magnetica. La conduttrice Silvia Toffanin ha iniziato la sua intervista ponendo l’accento sul ritorno diin tv. Da qualche settimana infatti è lei la nuova conduttrice del programma Le Iene. L’esposizione mediatica ha sempre portato molte critiche alla showgirl che si trova spesso nel mirino degli hater: Dal momento in cui ti fannocritiche, fanno male però io mi soffermo sempre sullo stesso punto. Escono tantissime leggi per aiutare i diritti umani, tante cose. Io non capisco come sui social abbiano dato il diritto di parola a queste persone, che comunque continuano a fare male. Ma non a me. Perché io ormai ho le spalle larghe. E a chi tende sempre a criticarle l’aspetto estetico,ha ...

Advertising

Paoloo92 : RT @MediasetPlay: Oggi a #Verissimo la nuova super conduttrice di @redazioneiene… Belen Rodriguez ?? Appuntamento alle 16.30 su #Canale5 e i… - vipdietroloshow : RT @TeclaP: Emma e Belen nella stessa puntata di #Verissimo e mi è sembrato doveroso condividere il video di quella sera del 2012 in cui Em… - IsaeChia : #Verissimo, Belen Rodriguez parla delle sue delusioni in amore: “Non è facile essere madre di due figli con due gen… - chiaaaa96 : RT @TeclaP: Emma e Belen nella stessa puntata di #Verissimo e mi è sembrato doveroso condividere il video di quella sera del 2012 in cui Em… - meri7da : RT @TeclaP: Emma e Belen nella stessa puntata di #Verissimo e mi è sembrato doveroso condividere il video di quella sera del 2012 in cui Em… -