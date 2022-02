Trovato il primo morto a bordo del traghetto in fiamme (Di domenica 20 febbraio 2022) AGI - La salma di un uomo è stata trovata dai vigili del fuoco all'interno del traghetto Euroferry Olympia dove venerdì notte è divampato un enorme incendio. Lo conferma all'AGI la compagnia Grimaldi, spiegando che probabilmente si tratta di un camionista greco. Sono ancora 10 le persone disperse. L'uomo, sempre secondo quanto appreso, è stato riTrovato morto nel ponte garage, l'area dove probabilmente è divampato l'incendio, e dove diversi autisti si trovavano per passare la notte nei loro camion nonostante la zona fosse interdetta durante la navigazione. Leggi su agi (Di domenica 20 febbraio 2022) AGI - La salma di un uomo è stata trovata dai vigili del fuoco all'interno delEuroferry Olympia dove venerdì notte è divampato un enorme incendio. Lo conferma all'AGI la compagnia Grimaldi, spiegando che probabilmente si tratta di un camionista greco. Sono ancora 10 le persone disperse. L'uomo, sempre secondo quanto appreso, è stato rinel ponte garage, l'area dove probabilmente è divampato l'incendio, e dove diversi autisti si trovavano per passare la notte nei loro camion nonostante la zona fosse interdetta durante la navigazione.

