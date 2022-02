Traffico Roma del 20-02-2022 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 20 febbraio 2022) Luceverdemai trovati dalla redazione po’ colregistrato con gli spostamenti sulla rete viaria cittadina complice Naturalmente la terza domenica ecologica la polizia locale Cervignano un incidente in Prati in via Virgilio a ridosso di via Cola di Rienzo incidente anche via della Magliana all’altezza di via Bagni di Lucca un terzo incidente sulla via Ardeatina coralli vendita nei pressi di via Valerio Giacomini Ci troviamo nella periferia Sud poco prima della Santuario del Divino Amore oggi Dunque stop alprivato all’interno della cosiddetta fascia fino alle ore 12:30 poi nel pomeriggio nuovo blocco a partire dalle 16:30 blocco che si protrarrà sino alle 20:30 previste alcune deroghe via libera le auto benzina euro 6 alle moto a 4 tempi Euro 3 successive ai ciclomotori a due ruote a 4 tempi Euro 2 e successivi ...