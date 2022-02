“Siamo alla follia!”. GF Vip, Soleil Sorge e Delia Duran oltre ogni limite: bacio nella notte davanti ad Alex Belli (Di domenica 20 febbraio 2022) C’è un nuovo, incredibile, capitolo nella telenovela tra Soleil Sorge, Delia Duran e Alex Belli. Fin dal ritorno dell’attore nella Casa in tanti si attendevano sviluppi su questo triangolo che non sembra avere mai fine. E dire che anche nel reality diversi concorrenti hanno dichiarato di non poterne davvero più di questa storia. Davide Silvestri lo ha detto chiaramente ad Alex. “Quando finisce lo show? Qua dentro è uno show per voi. Per me voi siete, probabilmente più veri di quello che siete qua dentro. Voi sarete anche così, ma qua dentro questa storia portata all’iperbolico, all’estremo, diventa una rottura di pa**e anche per uno che ci crede, fidati… te lo dico io perché sono uno che non ti vuole andare per forza contro ma siete ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 20 febbraio 2022) C’è un nuovo, incredibile, capitolotelenovela tra. Fin dal ritorno dell’attoreCasa in tanti si attendevano sviluppi su questo triangolo che non sembra avere mai fine. E dire che anche nel reality diversi concorrenti hanno dichiarato di non poterne davvero più di questa storia. Davide Silvestri lo ha detto chiaramente ad. “Quando finisce lo show? Qua dentro è uno show per voi. Per me voi siete, probabilmente più veri di quello che siete qua dentro. Voi sarete anche così, ma qua dentro questa storia portata all’iperbolico, all’estremo, diventa una rottura di pa**e anche per uno che ci crede, fidati… te lo dico io perché sono uno che non ti vuole andare per forza contro ma siete ...

