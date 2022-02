Rkomi a Verissimo parla del padre mai conosciuto: “Non ne sento il bisogno” (Di domenica 20 febbraio 2022) Rkomi l’abbiamo conosciuto tutti guardando il festival di Sanremo 2022, ha conquistato molti ma i giovanissimi lo conoscevano già da tempo. A Verissimo la sua intervista che arriva dopo tanta fortuna meritata, talento e affetto da parte del pubblico. Felice perché con la sua musica riesce a raggiungere più fasce d’età, umile come pochi artisti ma parlando di Rkomi si tocca subito il suo passato. Silvia Toffanin gli chiede se ha voglia di parlarne, un passato per niente semplice. Nato e cresciuto a Calvairate, case popolari, un padre mai conosciuto. La sua infanzia la ricorda come un se stesso sempre in corsa e non cambierebbe nulla, così come non vuole dimenticare nulla. La madre gli ha fatto anche da padre ed è così orgoglioso di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 20 febbraio 2022)l’abbiamotutti guardando il festival di Sanremo 2022, ha conquistato molti ma i giovanissimi lo conoscevano già da tempo. Ala sua intervista che arriva dopo tanta fortuna meritata, talento e affetto da parte del pubblico. Felice perché con la sua musica riesce a raggiungere più fasce d’età, umile come pochi artisti mando disi tocca subito il suo passato. Silvia Toffanin gli chiede se ha voglia dirne, un passato per niente semplice. Nato e cresciuto a Calvairate, case popolari, unmai. La sua infanzia la ricorda come un se stesso sempre in corsa e non cambierebbe nulla, così come non vuole dimenticare nulla. La madre gli ha fatto anche daed è così orgoglioso di ...

Advertising

PasqualeMarro : #Rkomi si sfoga a Verissimo: non ho bisogno di mio padre - peppe_zk : RT @elodiesfamily: ‘Sono molto felice di averti accompagnato in questo pezzetto di strada’?? Il videomessaggio di @Elodiedipa per Rkomi. #… - sobinonconfusa : RT @cercolapace: Rkomi: può esserci una frequentazione Silvia: quindi c’è una frequentazione? Rkomi: no non è vero, sono single La ragazza… - 1502adele : Non posso vedere l’intervista di Rkomi a verissimo perché “contenuto non visibile gratuitamente all’estero”. Perch… - ICELASANDY : in che senso una nuova canzone di Irama e Rkomi? URLO #verissimo -