Quando i docenti pagano il prezzo di un sistema in agonia Lettera

(Di domenica 20 febbraio 2022) Inviato da Manuela Revello - Una ragazza, in orario scolastico e contro ogni regolamento vigente in qualunque scuola italiana, sta girando con l'uso del telefono cellulare un video danzante per Tik Tok. L'articolo .

Advertising

ALFAgiuliagta : @MaddalenaGissi @CislNazionale @cislscuola Il cambiamento da Docenti Precari a Docenti disoccupati. Quando ritorner… - Lellasilvi : @Moonlightshad1 @concitadeg Certo che può sbagliare. Come tutti. Ma vanno rispettati sempre e comunque non messi s… - Gimmy1989 : @CucchiRiccardo Si Riccardo i docenti hanno ragione, la colpa è dei genitori, perché ci vorrebbe rispetto pure quando si va a scuola. - RivettaElena : RT @MariaRo99325323: - MariaRo99325323 : -

Ultime Notizie dalla rete : Quando docenti

Orizzonte Scuola

...sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino ase ... le spese di personale dipendente; i costi di docenza perinterni o accreditati esterni (ad ...... articolazione, opzione presenti nell'istituzione scolastica ititolari della disciplina ...nell'istituzione scolastica è presente un'unica classe di un determinato indirizzo, ...Sono alcuni dei punti cardine della “Casa dei bambini”, come la definiva Maria Montessori ai primi del Novecento quando la teoria educativa cominciava ... nel cammino dell’allievo. Il ruolo del ...Dagli accertamenti operati già in secondo grado di giudizio dalla Corte d'appello il docente licenziato era tenuto a presenziare alle riunioni e agli scrutini non in quanto docente di potenziamento ...