Pillole per una Nuova Storia Letteraria 051 di Federico Sanguineti (Di domenica 20 febbraio 2022) Dante letto e copiato bene o male Di Federico Sanguineti La prima fortuna dell’immortale Poema di Dante risulta legata al lavoro intellettuale di una categoria sociale che nel corso del XIV secolo subisce un processo di proletarizzazione senza scampo, testimoniato nell’ottava di un anonimo notaio ancora trecentesco, presumibilmente emiliano, che così lamenta il proprio destino umano e professionale: “Debitamente solivam li sic notari / actender solamente alle scripture / or li convien procacciar li somari / sì como mixi dentro delle mure / ad casa ad casa, come li fornari / per le taverne e per l’altre bructure; / ma ’1 bon salario li restora un pocho / ché spisso l’à magiore ’1 birro o el cocho”. In altre parole, il salario si abbassa a quello di un birro o di un cuoco, e al notaio occorre accudire ai clienti di porta in porta, proprio come il ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 20 febbraio 2022) Dante letto e copiato bene o male DiLa prima fortuna dell’immortale Poema di Dante risulta legata al lavoro intellettuale di una categoria sociale che nel corso del XIV secolo subisce un processo di proletarizzazione senza scampo, testimoniato nell’ottava di un anonimo notaio ancora trecentesco, presumibilmente emiliano, che così lamenta il proprio destino umano e professionale: “Debitamente solivam li sic notari / actender solamente alle scripture / or li convien procacciar li somari / sì como mixi dentro delle mure / ad casa ad casa, come li fornari / per le taverne e per l’altre bructure; / ma ’1 bon salario li restora un pocho / ché spisso l’à magiore ’1 birro o el cocho”. In altre parole, il salario si abbassa a quello di un birro o di un cuoco, e al notaio occorre accudire ai clienti di porta in porta, proprio come il ...

Advertising

ChieffiOlga : Pillole per una Nuova Storia Letteraria 051 di Federico Sanguineti | Cronache Salerno - y_u_u1211 : RT @pilloledivolley: 22ª RS Pillole: per le gare della domenica spazio alla sfida dai 9 metri al Pala Barton, ai numeri di Russell e al bil… - forgiarini_s : @ScaltritiLab Grazie. Rimpiango di aver studiato con troppa superficialità le materie scientifiche al liceo (lingui… - pilloledivolley : 22ª RS Pillole: per le gare della domenica spazio alla sfida dai 9 metri al Pala Barton, ai numeri di Russell e al… - qt_chubby : RT @orsi_italiani: Seguici su #Telegram ?? link valido per 24 ore (Nuovo canale) Orsi Italiani - Pillole di Woof -

Ultime Notizie dalla rete : Pillole per Sorsi di benessere - Preparare gustose panature senza glutine Nella nuova puntata di Sorsi di benessere, Angelica Amodei prepara due gustose panature gluten free a base di fiocchi d'avena, erbe aromatiche e frutta secca, ideali per insaporire cotolette e bocconcini di pollo, ma anche salmone, tonno e pesce spada. abr/mrv Sponsor

Due anni di Covid, la lezione: reparti flessibili, ricerca veloce e test di massa ...di Padova nata la prima banca del plasma iperimmune dei guariti per curare gli infetti pi gravi quando non c'erano i farmaci specifici di oggi (anticorpi monoclonali, Remdesivir e pillole anti - ...

Pillole per una Nuova Storia Letteraria 051 di Federico Sanguineti Cronache Salerno Il sociale e l'etica della leadership per pillole, che si possono ascoltare su spotify, sul fondamento che “la leadership ha a che fare più con la vita vissuta che con i consigli dei tanti guru in circolazione”. Non possiamo che essere ...

Due anni di Covid, la «lezione»: reparti flessibili, ricerca veloce e test di massa È trevigiano Francesco Zambon, il ricercatore che lavorava per la sede veneziana dell’Oms ... di oggi (anticorpi monoclonali, Remdesivir e pillole anti-Covid) e sono state lanciate le Terapie ...

Nella nuova puntata di Sorsi di benessere, Angelica Amodei prepara due gustose panature gluten free a base di fiocchi d'avena, erbe aromatiche e frutta secca, idealiinsaporire cotolette e bocconcini di pollo, ma anche salmone, tonno e pesce spada. abr/mrv Sponsor...di Padova nata la prima banca del plasma iperimmune dei guariticurare gli infetti pi gravi quando non c'erano i farmaci specifici di oggi (anticorpi monoclonali, Remdesivir eanti - ...per pillole, che si possono ascoltare su spotify, sul fondamento che “la leadership ha a che fare più con la vita vissuta che con i consigli dei tanti guru in circolazione”. Non possiamo che essere ...È trevigiano Francesco Zambon, il ricercatore che lavorava per la sede veneziana dell’Oms ... di oggi (anticorpi monoclonali, Remdesivir e pillole anti-Covid) e sono state lanciate le Terapie ...