"Nessuna vittima!", Miriana parla del 'teatrino' e colpevolezza anche Soleil (ma stanotte la consolava) – VIDEO (Di domenica 20 febbraio 2022) Miriana Trevisan, dopo avere consolato Soleil Sorge stanotte, ha detto la sua in merito al famoso teatrino del Grande Fratello Vip, "accusando" tutte e tre, ad armi pari. Secondo l'ex lolita di Non è la Rai, in questo show surreale non ci sarebbe alcuna vittima. "Non vedo Nessuna vittima!", Miriana non giustifica Soleil Effettivamente io... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

lauracenna : RT @Vanessa89125464: 'Non vedo nessuna vittima qua' ZIA MIRI SEMPRE PIÙ LUCIDA ??#jerù - always4x4 : RT @lovemehow_: la lucidità di miriana trevisan sul teatrino: “io non vedo nessuna vittima”?? #gfvip #miriangels - Anna63304836 : RT @lovemehow_: la lucidità di miriana trevisan sul teatrino: “io non vedo nessuna vittima”?? #gfvip #miriangels - SilviaSiza56 : RT @lovemehow_: la lucidità di miriana trevisan sul teatrino: “io non vedo nessuna vittima”?? #gfvip #miriangels - GuidoCordeschi : RT @blogtivvu: “Nessuna vittima!”, Miriana parla del ‘teatrino’ e colpevolezza anche Soleil (ma stanotte la consolava) – VIDEO https://t.co… -