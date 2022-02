Napoli, osservatori dell'Arsenal per un giocatore: l'ha chiesto Arteta (Di domenica 20 febbraio 2022) In Inghilterra raccontano di un interesse dell'Arsenal per Fabiàn Ruiz. Il club inglese continua a mandare scout in Italia per studiarlo... Leggi su calciomercato (Di domenica 20 febbraio 2022) In Inghilterra raccontano di un interesseper Fabiàn Ruiz. Il club inglese continua a mandare scout in Italia per studiarlo...

Ultime Notizie dalla rete : Napoli osservatori Napoli, dall'Inghilterra: Fabian Ruiz in cima alla lista dell'Arsenal in vista dell'estate Come riporta il Sunday Mirror, l'Arsenal sta seguendo da vicino la stagione del centrocampista del Napoli Fabian Ruiz. Il club inglese, tramite i propri osservatori, segue con interesse il giocatore spagnolo, con Arteta che lo considera come una delle opzioni principali per rinforzare il ...

Napoli: già definito il futuro di Zielinski ... da tempo in Premier League ci sono diversi osservatori che lo seguono e anche in Spagna piace molto. Il suo cartellino ora vale 60 milioni di euro, ma il Napoli non ha alcuna intenzione di cederlo e ...

Zielinski nel mirino di Premier e Liga! Gazzetta: vale almeno 60mln, la volontà del Napoli Il Napoli vuole costruire il futuro attorno a lui. La Gazzetta dedica una pagina a Piotr Zielinski che a Barcellona ha segnato il gol del momentaneo vantaggio. D tempo in Premier ci sono diversi ...

