Napoli in emergenza in vista del Cagliari: prove di formazione per Spalletti (Di domenica 20 febbraio 2022) Dopo i falsi passi di Milan e Inter, il Napoli ha una ghiotta occasione nel match di domani contro il Cagliari, vale a dire quella di sorpassare i nerazzurri e agganciare la squadra di Pioli a quota 56 punti in classifica. Reduce dall’ottima prestazione al Camp Nou contro il Barcellona, in campionato gli azzurri sanno di non poter sprecare una chance simile nella corsa al tricolore, ma allo stesso tempo Spalletti deve fare i conti con una squadra quasi decimata dagli infortuni. LE ULTIME Insigne out per l’affaticamento alla coscia destra, Osimhen in dubbio perché non al top della condizione, Fabian Ruiz a rischio anche in vista delle prossime gare, Lozano e Politano ai box: sono queste le ultime notizie riportate dalla redazione di Sky Sport, che ha imbastito un probabile undici titolare con i pochi uomini ... Leggi su rompipallone (Di domenica 20 febbraio 2022) Dopo i falsi passi di Milan e Inter, ilha una ghiotta occasione nel match di domani contro il, vale a dire quella di sorpassare i nerazzurri e agganciare la squadra di Pioli a quota 56 punti in classifica. Reduce dall’ottima prestazione al Camp Nou contro il Barcellona, in campionato gli azzurri sanno di non poter sprecare una chance simile nella corsa al tricolore, ma allo stesso tempodeve fare i conti con una squadra quasi decimata dagli infortuni. LE ULTIME Insigne out per l’affaticamento alla coscia destra, Osimhen in dubbio perché non al top della condizione, Fabian Ruiz a rischio anche indelle prossime gare, Lozano e Politano ai box: sono queste le ultime notizie riportate dalla redazione di Sky Sport, che ha imbastito un probabile undici titolare con i pochi uomini ...

Advertising

infoitsalute : Le probabili formazioni di Cagliari-Napoli: emergenza infortuni e stanchezza, Mario Rui mediano? - lorenzmariapia : RT @HoaraBorselli: A Milano,cinque ragazzi accoltellati in zona Garibaldi: grave un 20enne A Napoli, tre ragazzini puntano una pistola alla… - denyocchisecchi : RT @HoaraBorselli: A Milano,cinque ragazzi accoltellati in zona Garibaldi: grave un 20enne A Napoli, tre ragazzini puntano una pistola alla… - Roberto40131881 : RT @HoaraBorselli: A Milano,cinque ragazzi accoltellati in zona Garibaldi: grave un 20enne A Napoli, tre ragazzini puntano una pistola alla… - Salvato95551627 : RT @PalloneBucato: #Lozano, #Anguissa. #Insigne e forse #Politano assenti: #Napoli in continua emergenza...ma non si molla! #CagliariNapoli -