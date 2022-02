Motorola Edge 30 Pro 5G svelato in ogni sua parte | le caratteristiche

(Di domenica 20 febbraio 2022), che sappiamo essere diventata una sussidiaria del colosso cinese Lenovo, è pronta a rivelare il suo primo smartphone di punta in India. L’annuncio del nuovo30 Pro 5G, infatti, dovrebbe essere in programma il prossimo 24 febbraio. Prima che avvenga il lancio, ‘91mobiles.com‘ ha messo a disposizione ed in modo esclusivo le specifiche tecniche complete del dispositivo, grazie al gentile permesso dell’informatore Yogesh Brar. Andiamo a vedere insieme quali sono i dettagli. Stando a quanto riportato dall’informatore Brar, il30 Pro 5G sfoggerà un display AMOLED FHD+ da 6,7 ??pollici con una frequenza di aggiornamento di 144Hz e supporto HDR10+. Nellaanteriore dello smartphone dovrebbe esserci la protezione Gorilla Glass 5, così come nella ...

Advertising

Thelastdream99 : @Suour_ Edge 20 pro da Motorola - offerte_oggi : ?? motorola edge 20 (108 MP, 5G) ?? A soli 459,90€ invece di 499,90€ (-8%) ?? - SuperOfferteXyz : ?? motorola edge 20 (108 MP, 5G) ?? A soli 459,90€ invece di 499,90€ (-8%) ?? - vignesh1828 : @utsavtechie Motorola edge 30 pro - David_c05 : Motorola Edge Plus: uno smartphone top di gamma a 399? (prima 1.199?) -

Ultime Notizie dalla rete : Motorola Edge

Solutions 18.12. NXP Semiconductors N. V. 18.13. Smartrac N. V. 18.14. Tyco International ...Office Hours Call +353 - 1 - 416 - 8900 Articoli correlati McAfee Enterprise Security Service(...In attesa dell' arrivo in Occidente del30 Pro , non altro che l'X30 uscito in Cina lo scorso dicembre, in rete si continua a discutere del prossimo smartphone top di gamma del produttore di casa Lenovo: il dispositivo ...Si tratta del Motorola Edge 30 Pro 5G: il dispositivo dovrebbe essere annunciato giovedì 24 febbraio insieme all’intera serie Edge 30. Stando alle indiscrezioni, in realtà, il Motorola Edge 30 Pro 5G ...Red Hat potenzia la piattaforma Kubernetes con nuove funzionalità Tra BEV e PHEV quasi 1 vettura su 5 venduta in Europa è elettrica Trust GXT 834 Callaz: una nuova tastiera meccanica compatta a meno ...