Advertising

sportli26181512 : Milan piccolo con le piccole: ecco il dato che allontana lo scudetto: Milan piccolo con le piccole: ecco il dato ch… - KunGrax : @_Sim95_ Sinceramente si ci sta, conosciamo il Milan ormai..contro le big diventa big e contro le piccole diventa p… - Gazzetta_it : Milan piccolo con le piccole: ecco il dato che allontana lo scudetto #SerieA - Fra_Magnifico : RT @inFranchezza: Milan-Sassuolo 1-3 Udinese-Milan 1-1 Milan-Spezia 1-2 #SalernitanaMilan 2-2 Milan piccolo con le “piccole”. Per stare i… - LucaDColella : RT @MilanUntoldStor: Ma resta l’orgoglio del Piccolo Diavolo, di quella Coppa Italia e dei 70000 di Milan-Verona di quel giugno 1983??? ? @… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan piccolo

La Gazzetta dello Sport

Un'altra occasione persa. L'umore nell'ambiente milanista - giocatori, staff tecnico, società, tifosi - è più nero che rosso, all'indomani del pareggio di Salerno. Nessuno fa drammi, sia chiaro: ...Commenta per primo Sassuolo come Salernitana. E chi l'ha detto? Dopo quel 2 - 2 deloggi tocca a Simone Inzaghi. Che sa benissimo una cosa, la partita da vincere è questa. Con il ...gol?...anche se Gadda avrà modo di togliersi le sue piccole grandi soddisfazioni, come il primo gol in Serie A e l'esordio in Mitropa Cup sul campo del Viktovice: "Sono andato al Milan che avevo 13 anni, ...Così per Pioli, ora che è inciampato nel suo passato remoto - appunto la Salernitana, che allenò agli albori della carriera - il chiodo fisso resta il passato prossimo, cioè lo scorso campionato ...