Liverpool-Norwich 3-1, Alisson come Maignan: assist per Salah | VIDEO (Di domenica 20 febbraio 2022) Vittoria del Liverpool di Jurgen Klopp contro il Norwich. Dopo lo svantaggio iniziale firmato Rashica, i 'Reds' ribaltano il match grazie ai gol di Mané, Salah e Diaz. Da segnalare il grande assist di Alisson per l'attaccante egiziano. Leggi su pianetamilan (Di domenica 20 febbraio 2022) Vittoria deldi Jurgen Klopp contro il. Dopo lo svantaggio iniziale firmato Rashica, i 'Reds' ribaltano il match grazie ai gol di Mané,e Diaz. Da segnalare il grandediper l'attaccante egiziano.

Advertising

SasageyoESM : RT @lorenzo291078: Vorrei farvi notare che il Liverpool sta perdendo col Norwich - Paoloannigoni : i Reds a gennaio hanno acquistato #LuisDiaz esterno colombiano di 25 anni per 60 milioni di euro. #Klopp ha commen… - IlBuonFabio : @dionismo7 Ieri ho visto il Liverpool che è sceso in campo in ciabatte contro il Norwich, anche quello è un esempio… - 24Trends_Italia : 1. Classifica serie a - 200mille+ 2. Pasquale Iannuzzi - 100mille+ 3. Manchester City Tottenham - 100mille+ 4. Tam… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LIVERPOOL - Klopp: 'Norwich? I cambi ci hanno aiutato come accaduto anche contro l'Inter' -