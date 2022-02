LIVE Volta ao Algarve 2022, ultima tappa in DIRETTA: Gazzoli in fuga con altri 18 corridori, 40 km all’arrivo (Di domenica 20 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.22 I corridori stanno ora salendo verso l’Alte, terzo GPM di terza categoria di oggi (2,4 km al 6,8%). 17.19 Pascal Eenkhoorn (Jumbo-Visma), Ivo OLIVEira (UAE Team Emirates) e Joel Nicolau (Caja Rural – Seguros RGA) raggiungono De Bondt in testa alla corsa. I 4 attaccanti hanno ora 10” di vantaggio sul gruppo degli inseguitori. 17.16 Inizia a tirare in testa al gruppo la Quick Step e il vantaggio dei fuggitivi diminuisce (2’10”). Nel frattempo Dries De Bondt (Alpecin-Fenix) prova ad allungare in testa alla corsa. 17.14 Tra i corridori in fuga Pidcock potrebbe essere utile più avanti ai compagni Ethan Hayter e Daniel Martinez per provare a recuperare terreno su Evenepoel in classifica generale. 17.12 Niente da fare per gli attaccanti. Gruppo ... Leggi su oasport (Di domenica 20 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.22 Istanno ora salendo verso l’Alte, terzo GPM di terza categoria di oggi (2,4 km al 6,8%). 17.19 Pascal Eenkhoorn (Jumbo-Visma), Ivo Oira (UAE Team Emirates) e Joel Nicolau (Caja Rural – Seguros RGA) raggiungono De Bondt in testa alla corsa. I 4 attaccanti hanno ora 10” di vantaggio sul gruppo degli inseguitori. 17.16 Inizia a tirare in testa al gruppo la Quick Step e il vantaggio dei fuggitivi diminuisce (2’10”). Nel frattempo Dries De Bondt (Alpecin-Fenix) prova ad allungare in testa alla corsa. 17.14 Tra iinPidcock potrebbe essere utile più avanti ai compagni Ethan Hayter e Daniel Martinez per provare a recuperare terreno su Evenepoel in classifica generale. 17.12 Niente da fare per gli attaccanti. Gruppo ...

