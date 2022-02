LIVE Fognini-Alcaraz 1-3, ATP Rio 2022 in DIRETTA: break immediato del murciano (Di domenica 20 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 E Alcaraz risponde con una palla corta chirurgica! 30-15 Fermo sui piedi Fognini in uscita dal servizio. 30-0 Smorzata magistrale e poi tocco in campo spalancato: splendida la sensibilità mostrata dall’azzurro. 15-0 Prima esterna e poi chiusura con il dritto a campo aperto. 3-1 Alcaraz. Non si complica la vita l’iberico in questo turno di battuta e rimane avanti nel primo set. 40-30 PERFETTO Fognini! Risposta anticipata, dritto in controbalzo e stop volley comoda. 40-15 Troppo lontano dal campo Fognini, lo spagnolo può manovrare e caricare con il dritto. 30-15 Profondissimo con il rovescio Alcaraz, Fognini sembra in difficoltà nel muoversi con rapidità in questo inizio di match. 15-15 ... Leggi su oasport (Di domenica 20 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 Erisponde con una palla corta chirurgica! 30-15 Fermo sui piediin uscita dal servizio. 30-0 Smorzata magistrale e poi tocco in campo spalancato: splendida la sensibilità mostrata dall’azzurro. 15-0 Prima esterna e poi chiusura con il dritto a campo aperto. 3-1. Non si complica la vita l’iberico in questo turno di battuta e rimane avanti nel primo set. 40-30 PERFETTO! Risposta anticipata, dritto in controbalzo e stop volley comoda. 40-15 Troppo lontano dal campo, lo spagnolo può manovrare e caricare con il dritto. 30-15 Profondissimo con il rovesciosembra in difficoltà nel muoversi con rapidità in questo inizio di match. 15-15 ...

Advertising

infoitsport : LIVE Berrettini-Alcaraz 2-6 6-2 2-6, ATP Rio 2022 in DIRETTA: lo spagnolo vince in tre set dopo la pioggia ed affro… - infoitsport : LIVE - FOGNINI-CORIA 6-4 6-2, quarti di finale ATP Rio de Janeiro 2022: RISULTATO IN DIRETTA - infoitsport : ATP 500 Rio de Janeiro e ATP 250 Doha, Marsiglia e Delray Beach: I risultati con il dettaglio del Day 6. A Rio Fabi… - infoitsport : Berrettini-Alcaraz all'Atp 500 di Rio: risultato LIVE dei quarti. Fognini è in semifinale - live_tennis : Rio Open presented by Claro - Quarter-Final: Fabio Fognini beat Federico Coria 6-4, 6-2 -