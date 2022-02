LIVE Fognini-Alcaraz 0-0, ATP Rio 2022 in DIRETTA: si comincia! (Di domenica 20 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Gran servizio al centro per Fognini. 15-40 Sul nastro il rovescio di Fognini: arrivano subito due palle break. 15-30 Il drittone di Alcaraz! Fognini si trova sin da subito in difesa con lo spagnolo che martella da una parte all’altra di campo. 15-15 Seconda profonda giocata da Fognini e arriva l’errore in risposta dello spagnolo. 0-15 Arriva in affanno Fognini sulla diagonale di rovescio: ha spinto bene Alcaraz. COMINCIA L’INCONTRO! FABIO Fognini AL SERVIZIO! 2.58 Alcaraz fece il suo debutto nel 2020 a LIVEllo Atp proprio a Rio de Janeiro, vincendo il primo turno contro il connazionale Albert Ramos-Vinolas in tre ore e 36 minuti. 2.56 ... Leggi su oasport (Di domenica 20 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-40 Gran servizio al centro per. 15-40 Sul nastro il rovescio di: arrivano subito due palle break. 15-30 Il drittone disi trova sin da subito in difesa con lo spagnolo che martella da una parte all’altra di campo. 15-15 Seconda profonda giocata dae arriva l’errore in risposta dello spagnolo. 0-15 Arriva in affannosulla diagonale di rovescio: ha spinto bene. COMINCIA L’INCONTRO! FABIOAL SERVIZIO! 2.58fece il suo debutto nel 2020 allo Atp proprio a Rio de Janeiro, vincendo il primo turno contro il connazionale Albert Ramos-Vinolas in tre ore e 36 minuti. 2.56 ...

Advertising

infoitsport : LIVE Berrettini-Alcaraz 2-6 6-2 2-6, ATP Rio 2022 in DIRETTA: lo spagnolo vince in tre set dopo la pioggia ed affro… - infoitsport : LIVE - FOGNINI-CORIA 6-4 6-2, quarti di finale ATP Rio de Janeiro 2022: RISULTATO IN DIRETTA - infoitsport : ATP 500 Rio de Janeiro e ATP 250 Doha, Marsiglia e Delray Beach: I risultati con il dettaglio del Day 6. A Rio Fabi… - infoitsport : Berrettini-Alcaraz all'Atp 500 di Rio: risultato LIVE dei quarti. Fognini è in semifinale - live_tennis : Rio Open presented by Claro - Quarter-Final: Fabio Fognini beat Federico Coria 6-4, 6-2 -