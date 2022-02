L'Inter crolla in casa contro il Sassuolo e riapre la corsa scudetto (Di domenica 20 febbraio 2022) L'Inter parte forzando il pressing alto sulla costruzione dal basso del Sassuolo, per recuperare subito il pallone, e alimentare la fase offensiva. Il Sassuolo riparte veloce, e passa in vantaggio ... Leggi su globalist (Di domenica 20 febbraio 2022) L'parte forzando il pressing alto sulla costruzione dal basso del, per recuperare subito il pallone, e alimentare la fase offensiva. Ilriparte veloce, e passa in vantaggio ...

Advertising

infoitsport : L'Inter crolla con il Sassuolo - Monica51030090 : @FBiasin Io penso che l Inter è andata fortissimo rispetto alle altre perché non aveva avuto la rosa decimata fra i… - SilviaDeMarti20 : Crolla anche l'#Inter a #SanSiro, sconfitto dal #Sassuolo che rende sempre difficile la vita ai nerazzurri. Con i… - klittle54 : RT @Spazio_Napoli: Passo falso anche dell’#Inter che crolla a #SanSiro contro il #Sassuolo per 0-2. Visto anche il pareggio di ieri del #Mi… - Spazio_Napoli : Passo falso anche dell’#Inter che crolla a #SanSiro contro il #Sassuolo per 0-2. Visto anche il pareggio di ieri de… -