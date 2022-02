Liga 2021 2022 | Barcellona show | 4-1 al Valencia Aubameyang fa doppietta | magia Pedri

Leggi su sportface

(Di domenica 20 febbraio 2022) Iltravolge il4-1 e si prepara psicologicamente nel migliore dei modi in vista della sfida di Napoli in Europa League. Al 23? c’è l’1-0: Jordi Alba serve in profonditàche si libera per il tiro e fa 1-0 con un destro sotto la traversa: è il suo primo gol con la maglia del. Nove minuti dopo c’è il raddoppio con De Jong. L’azione è spettacolare: Jordi Alba scodella per Dembele, l’attaccante in spaccata serve l’ex Ajax che occupa l’area e a porta sguarnita appoggia in rete. C’è spazio anche per il 3-0 siglato al 38? ancora una volta da. Tutto facile per il: Gavi crossa in area e trova il compagno che mette in rete da due passi. Ilfatica a reagire, ma al 41? trova la rete con Soler ma il var ...