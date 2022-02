Incendio del traghetto diretto a Brindisi, ricerche dei dispersi ed inchiesta Sversamemto di carburante in mare (Di domenica 20 febbraio 2022) La procura di Corfù ha aperto un’inchiesta con le accuse di naufragio ed attentato alla sicurezza della navigazione. Dopo due giornidal l’Incendio a bordo del traghetto Euroferry Olimpia proseguono le ricerche dei dodici dispersi. Individuato al largo dell’Albania uno sversamento di carburante. L'articolo Incendio del traghetto diretto a Brindisi, ricerche dei dispersi ed inchiesta <small class="subtitle">Sversamemto di carburante in mare</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di domenica 20 febbraio 2022) La procura di Corfù ha aperto un’con le accuse di naufragio ed attentato alla sicurezza della navigazione. Dopo due giornidal l’a bordo delEuroferry Olimpia proseguono ledei dodici. Individuato al largo dell’Albania uno sversamento di. L'articolodeldeied diin proviene da Noi Notizie..

Advertising

Agenzia_Ansa : Il capo della squadra di soccorso ha detto che ci sono state già ricerche in mare di naufraghi del traghetto in fia… - emergenzavvf : #13febbraio, 39 anni fa l’#incendio del cinema Statuto a #Torino. Dopo quella drammatica esperienza cambiarono le n… - NoiNotizie : Incendio del traghetto diretto a #Brindisi, ricerche dei dispersi ed inchiesta. Sversamemto di carburante in mare - AuraCastagnola : il vigile del fuoco puo morire o ferirsi nel tentativo di aiutare un qualcuno a uscire dall'incendio - fulvio_oscar : INCENDIO PRESSO LA TIPOGRAFIA DELLA BANCA DI FRANCIA -