Guida Tv Lunedì 21 febbraio 2022 (Di domenica 20 febbraio 2022) Cosa c’è stasera in tv? La Guida Tv di Lunedì 21 febbraio 2022 con i programmi dei primi 9 canali e la suddivisione poi tra serie tv e film in chiaro e pay. Su Rai 1 termina la seconda stagione di Makari con Claudio Gioè, su Rai 3 Presadiretta, si torna nella Casa del Grande Fratello Vip 6 su Canale 5, su La7 Sherlock. Su Sky il film originale Eiffel. Rai 1 18:45 L’Eredità 20:00 Tg1 20:30 Soliti Ignoti21:30 Makari 2×03 1a Tv 23:25 Via delle Storie (in mezzo Tg1) Rai 219:00 Blue Bloods19:40 911 3×0920:30 Tg2 21:00 Tg2 Post21:20 Delitti in Paradiso 8×03-04 23:40 Calcio Totale Rai 319:50 Tg R 20:00 Blob 20:20 Che Succ3de?20:45 Un Posto al sole21:15 Presadiretta23:20 La versione di Fiorella Canale 518:45 Avanti un altro 20:00 Tg5 20:35 Striscia la notizia21:30 Grande Fratello Vip 1:30 Tg5 Italia 1 19:30 CSI Miami 320:30 ... Leggi su dituttounpop (Di domenica 20 febbraio 2022) Cosa c’è stasera in tv? LaTv di21con i programmi dei primi 9 canali e la suddivisione poi tra serie tv e film in chiaro e pay. Su Rai 1 termina la seconda stagione di Makari con Claudio Gioè, su Rai 3 Presadiretta, si torna nella Casa del Grande Fratello Vip 6 su Canale 5, su La7 Sherlock. Su Sky il film originale Eiffel. Rai 1 18:45 L’Eredità 20:00 Tg1 20:30 Soliti Ignoti21:30 Makari 2×03 1a Tv 23:25 Via delle Storie (in mezzo Tg1) Rai 219:00 Blue Bloods19:40 911 3×0920:30 Tg2 21:00 Tg2 Post21:20 Delitti in Paradiso 8×03-04 23:40 Calcio Totale Rai 319:50 Tg R 20:00 Blob 20:20 Che Succ3de?20:45 Un Posto al sole21:15 Presadiretta23:20 La versione di Fiorella Canale 518:45 Avanti un altro 20:00 Tg5 20:35 Striscia la notizia21:30 Grande Fratello Vip 1:30 Tg5 Italia 1 19:30 CSI Miami 320:30 ...

Ultime Notizie dalla rete : Guida Lunedì Tabellone Atp Santiago 2022: Garin guida il seeding, Cecchinato unico italiano al via Il tabellone e gli accoppiamenti del torneo Atp 250 di Santiago (terra rossa) , torneo di scena in Cile da lunedì 21 a domenica 27 febbraio. Il padrone di casa Cristian Garin guida il seeding, seguito da Albert Ramos - Vinolas e Federico Delbonis. L'unico tennista azzurro presente in tabellone è Marco ...

Lutto nella comunità di Cengio: è mancata la professoressa Mariella Pella ... poi come capogruppo di minoranza dal 2009 al 2013 a seguito della candidatura a sindaco alla guida ... Il funerale verrà celebrato domani, lunedì 21 febbraio alle ore 15.00 a Cengio.

