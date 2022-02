Giovane morto a New York, lo zio: “E’ stato un malore” (Di domenica 20 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Un malore purtroppo non ha lasciato scampo a Claudio“. Così, a ‘Il Mattino’, Pietro Benesatto, zio di Claudio Mandia, il Giovane 17enne di Battipaglia (Salerno), trovato morto in un college di New York nella notte tra tra giovedì e venerdì scorsi a 24 ore dal suo 18mo compleanno. “Nei prossimi giorni sarà effettuata l’autopsia – ha detto Benesatto al giornale – e saranno chiarite con esattezza le cause del decesso e poi la slama tornerà a Battipaglia per celebrare i funerali“. “Claudio non era malato, era sanissimo – ha detto lo zio – i medici dovranno appurare cosa è accaduto“. Gli inquirenti statunitensi, infatti, non hanno sciolto le riserve e attendono prima di conoscere l’esito dell’autopsia per appurare i motivi del decesso. I genitori del ragazzo, Mauro Mandia ed Elisabetta ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 20 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Unpurtroppo non ha lasciato scampo a Claudio“. Così, a ‘Il Mattino’, Pietro Benesatto, zio di Claudio Mandia, il17enne di Battipaglia (Salerno), trovatoin un college di Newnella notte tra tra giovedì e venerdì scorsi a 24 ore dal suo 18mo compleanno. “Nei prossimi giorni sarà effettuata l’autopsia – ha detto Benesatto al giornale – e saranno chiarite con esattezza le cause del decesso e poi la slama tornerà a Battipaglia per celebrare i funerali“. “Claudio non era malato, era sanissimo – ha detto lo zio – i medici dovranno appurare cosa è accaduto“. Gli inquirenti statunitensi, infatti, non hanno sciolto le riserve e attendono prima di conoscere l’esito dell’autopsia per appurare i motivi del decesso. I genitori del ragazzo, Mauro Mandia ed Elisabetta ...

