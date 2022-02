Gf Vip 6 | la mamma e la zia di Soleil Sorge disgustate dal comportamento di Alex Belli e Delia Duran | “Braccata da due avvoltoi”

(Di domenica 20 febbraio 2022) La festa che si è tenuta ieri sera al Grande Fratello Vip 6 sta facendo molto discutere.te la serata a tema wildsi sono baciate e dopo, l’influencer ha litigato cone si è anche sfogata. La ragazza ha anche ammesso i suoi sentimenti per l’attore, ma c’è chi al di fuori della Casa di Cinecittà non ha apprezzato le nuove dinamiche del triangolo artistico, in particolare l’atteggiamento diverso la. Il primo ad esprimersi contro l’attore è stato l’ultimo eliminato Gianluca Constatino. L’ex gieffino ha postato un video su Twitter nel quale si vedeche abbraccia entrambe le ragazze mentresi complimenta con ...

Advertising

IsaeChia : #GfVip 6, la mamma e la zia di Soleil Sorge disgustate dal comportamento di Alex Belli e Delia Duran: “Braccata da… - MondoTV241 : GF Vip, la mamma di Soleil contro 'l'insistenza' di Alex e Delia. BASTA!!! #soleilstasi #AlexBelli #deliaduran… - tizybritneyarmy : RT @blogtivvu: Alex e Delia “trattengono” Soleil al GF Vip: il brutto gesto, la mamma della Sorge interviene – VIDEO - gracebarresi20 : RT @blogtivvu: Alex e Delia “trattengono” Soleil al GF Vip: il brutto gesto, la mamma della Sorge interviene – VIDEO - Asya2803891221 : RT @blogtivvu: Alex e Delia “trattengono” Soleil al GF Vip: il brutto gesto, la mamma della Sorge interviene – VIDEO -

Ultime Notizie dalla rete : Vip mamma

Il party del Grande Fratelloha creato nuove "spaccature" in Casa. Alex Belli e Delia Duran , dopo avere riacceso gli animi ... Alex e Delia "trattengono" Soleil: il brutto video, ladella ...... oltre a fare dubitare l' opinionista del ' Grande Fratello' di sapere gestire al meglio una ... Il sostegno die papà è però fondamentale e contribuisce a renderla serena. Sonia Bruganelli Vs ...Il party del Grande Fratello Vip ha creato nuove “spaccature” in Casa ... Alex e Delia “trattengono” Soleil: il brutto video, la mamma della Sorge interviene La reazione di Soleil, tuttavia, non è ...Gf Vip, “Mia madre sordomuta ... in giro per il mondo ha dovuto affrontare uno dei momenti più bui della sua vita, la morte della sua mamma. Giucas non trattiene le lacrime nel ricordarla: “Era una ...