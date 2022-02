Diffidati Udinese-Lazio: i biancocelesti a rischio squalifica per il Napoli (Di domenica 20 febbraio 2022) Archiviata l’andata dello spareggio di Europa League in Portogallo, Lazio pronta a scendere in campo ad Udine contro la squadra di Cioffi. Ma quali sono i Diffidati biancocelesti in vista della sfida casalinga contro il Napoli? Ben tre giocatori e non sono nomi banali: Luiz Felipe, Marusic e Pedro. Tre titolarissimi dell’undici di Sarri a rischio squalifica. Stesso numero di Diffidati anche per l’Udinese: Soppy, Walace, Arslan. Diffidati Lazio: Marusic, Pedro, Luiz Felipe SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 20 febbraio 2022) Archiviata l’andata dello spareggio di Europa League in Portogallo,pronta a scendere in campo ad Udine contro la squadra di Cioffi. Ma quali sono iin vista della sfida casalinga contro il? Ben tre giocatori e non sono nomi banali: Luiz Felipe, Marusic e Pedro. Tre titolarissimi dell’undici di Sarri a. Stesso numero dianche per l’: Soppy, Walace, Arslan.: Marusic, Pedro, Luiz Felipe SportFace.

Advertising

leonzan75 : Mi auguro solo che a Salerno i ns diffidati non facciano la sciocchezza di farsi ammonire per saltare Udinese e non… - Ftbnews24 : ?????? #Mourinho #ASRoma #SerieA #GenoaRoma verso #RomaInter #Roma @TuttoASRoma24 #Hellas Verona-Udinese, sei giallobl… - TuttoASRoma24 : ?????? #Mourinho #ASRoma #SerieA #GenoaRoma #Roma @TuttoASRoma24 #Hellas Verona-Udinese, sei gialloblù diffidati: chi… - laziofans : Lazio-Bologna, Leiva e Luis Alberto ammoniti: salteranno l’Udinese: ROMA – Lucas Leiva e Luis Alberto, entrambi dif… - iuiu87 : Sia #LuisAlberto che #LucasLeiva erano diffidati e col giallo preso con il #Bologna non ci saranno domenica prossim… -