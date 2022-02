Delia Duran svela il suo punto di vista sul bacio con Soleil | I commenti dei VIP (VIDEO)

(Di domenica 20 febbraio 2022)si confronta con i gieffini in Casa dopo gli ultimi avvenimenti accaduti cone Alex: le sue parole La gieffinaè entrata da alcune settimane dentro la Casa del Grande Fratello Vip 6 ed ha già conquistato in breve tempo la finale. Nelle ultime orete il Wild Party,Sorge esi sono scambiate un romanticosulle scale della piscina della Casa. Dopo questo gesto delle due gieffine, in Casa si sono alzate nuove polemiche tra i coinquilini. Questo pomeriggio dopo pranzo, Manila, Alex, Miriana esi confrontano riguardo gli ultimi avvenimenti. Leggi anche –> rosalinda cannavo sul progetto musicalevi dico solo che ...

Advertising

GiovannaSerra3 : RT @Novella_2000: “Facciamola esplodere”: un video di Alex e Delia fa infuriare i fan di Soleil, ma la verità forse è un’altra (VIDEO) #gfv… - Novella_2000 : “Facciamola esplodere”: un video di Alex e Delia fa infuriare i fan di Soleil, ma la verità forse è un’altra (VIDEO… - ElisaMarri2 : RT @Larisa78799547: Delia Duran e l’ex marito avevano un’agenzia di donne che si prostituivano.Delia Duran e l’ex marito sono stati denunci… - amandarossi181 : RT @Larisa78799547: Delia Duran e l’ex marito avevano un’agenzia di donne che si prostituivano.Delia Duran e l’ex marito sono stati denunci… - EliMar1893 : RT @Larisa78799547: Delia Duran e l’ex marito avevano un’agenzia di donne che si prostituivano.Delia Duran e l’ex marito sono stati denunci… -

Ultime Notizie dalla rete : Delia Duran

Per il triangolo composto da Alex,e Soleil la tensione è stata altissima e ci sono stati ripetuti, accesissimi, scontri con teatrini annessi, come il bacio tra lae la Sorge . Quest'...Grande Fratello Vip 6, il cast completo Alessandro Basciano Antonio Medugno Barù Gaetani Dell'Aquila D'Aragona Davide SilvestriGiucas Casella Jessica Hailé Selassié Kabir Bedi Katia ...In particolare il triangolo Delia, Soleil e Alex Belli sembra esser tornato sopra al loro rapporto e alle discussioni dei mesi scorsi. Prima di questo, però, ha fatto scalpore un bacio appassionato ...Delia Duran si confronta con i gieffini in Casa dopo gli ultimi avvenimenti accaduti con Soleil e Alex: le sue parole La gieffina Delia Duran è entrata da alcune settimane dentro la Casa del Grande ...