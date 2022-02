Curling, Olimpiadi Pechino 2022: risultati e classifiche (Di domenica 20 febbraio 2022) I risultati e le classifiche del torneo di Curling alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Sarà il National Aquatics Center ad ospitare i match dei tornei olimpici di Curling, che in tutto saranno tre (maschile, femminile, doppio misto) e prenderanno il via il 2 febbraio, due giorni prima della cerimonia di apertura, per poi concludersi il 20 febbraio con le ultime finali. Le squadre si sfideranno in un round robin (tutte le Nazionali affronteranno le altre una volta). Le migliori quattro della classifica accedono poi alle semifinali e poi agli eventi da medaglia. Di seguito tutti i risultati e le classifiche. IL CALENDARIO DELL’ITALIA IL REGOLAMENTO IL TABELLONE E GLI ACCOPPIAMENTI DELLE SEMIFINALI TORNEO DOPPIO MISTO – ... Leggi su sportface (Di domenica 20 febbraio 2022) Ie ledel torneo dialleinvernali di. Sarà il National Aquatics Center ad ospitare i match dei tornei olimpici di, che in tutto saranno tre (maschile, femminile, doppio misto) e prenderanno il via il 2 febbraio, due giorni prima della cerimonia di apertura, per poi concludersi il 20 febbraio con le ultime finali. Le squadre si sfideranno in un round robin (tutte le Nazionali affronteranno le altre una volta). Le migliori quattro della classifica accedono poi alle semifinali e poi agli eventi da medaglia. Di seguito tutti ie le. IL CALENDARIO DELL’ITALIA IL REGOLAMENTO IL TABELLONE E GLI ACCOPPIAMENTI DELLE SEMIFINALI TORNEO DOPPIO MISTO – ...

Advertising

sportface2016 : Primo oro per la #GranBretagna che si aggiudica la finale femminile di #curling - #WinterOlympics2022 - JoTwPlay33 : #EurosportCurling La Gran Bretagna, è forte nelle olimpiadi estive. Al di fuori del curling. Luca, da Milano. - infoitsport : Olimpiadi invernali, Best Moments - Lollobrigida fa 17 per l'Italia, la Svezia trionfa nel curling - _SimplyBen_ : RT @lapatasnella: Mi sono rovesciata addosso tutto il flacone di ammorbidente. Adesso sto scivolando per casa come la pietra da Curling d… - pasesp79 : RT @neveitalia: A 36 anni, Niklas Edin corona il sogno: trascinata la Svezia al titolo olimpico del curling maschile #beijing2022 #19Febbra… -