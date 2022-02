Covid, il virologo Bassetti: “Sono stato aggredito verbalmente dai No Vax mentre prendevo un aperitivo con mia moglie” (Di domenica 20 febbraio 2022) «Nemmeno un aperitivo in santa pace! Ieri sera ho subito l'ennesima violenta aggressione verbale da parte di un manipolo di No Vax No Greenpass, o quello che erano, mentre ero seduto ad una tavolino in via XX Settembre, la principale via di G ... sul sito. Leggi su lastampa (Di domenica 20 febbraio 2022) «Nemmeno unin santa pace! Ieri sera ho subito l'ennesima violenta aggressione verbale da parte di un manipolo di No Vax No Greenpass, o quello che erano,ero seduto ad una tavolino in via XX Settembre, la principale via di G ... sul sito.

Advertising

LaStampa : Covid, il virologo Bassetti: “Sono stato aggredito verbalmente dai No Vax mentre prendevo un aperitivo con mia mogl… - isamiccoli52 : RT @LaStampa: Covid, il virologo Bassetti: “Sono stato aggredito verbalmente dai No Vax mentre prendevo un aperitivo con mia moglie” https:… - pipposchitt : RT @LaStampa: Covid, il virologo Bassetti: “Sono stato aggredito verbalmente dai No Vax mentre prendevo un aperitivo con mia moglie” https:… - SilviaFregolent : RT @LaStampa: Covid, il virologo Bassetti: “Sono stato aggredito verbalmente dai No Vax mentre prendevo un aperitivo con mia moglie” https:… - infoitinterno : Covid, il virologo Bassetti: “Sono stato aggredito verbalmente dai No Vax mentre prendevo un aperitivo con mi… -