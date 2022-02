Coppa Europa | primo podio per Filippo Della Vite nel gigante di Oppdal

(Di domenica 20 febbraio 2022) Le nevi dihanno regalato ailindi sci alpino. Il 20enne di CastionePresolana ha infatti chiuso in seconda posizione lo slalomvinto dallo svizzero Fadri Janutin. Reduce dal quinto posto nella prova svoltasi il giorno precedente,ha costruito il proprio capolavoro nella prima manche firmando il terzo tempo nonostante il pettorale 28. Chiamato a recuperare 86 centesimi da Janutin, il poliziotto seriano non si è fatto schiacciare dalla pressione avvicinando la vetta e sfruttando l’uscita dell’elvetico Livio Simonet. Terza piazza per il tedesco Anton Grammel il quale ha preceduto il bresciano Giovanni Franzoni, ...

Molteni proverà a ritornare in squadra per l'appuntamento dal 2 al 6 marzo sulle nevi norvegesi di Kvitfjell (dove si è ben comportato in Coppa Europa) per due discese e un supergigante.