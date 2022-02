Combinata nordica femminile, Annika Sieff due volte seconda in Continental Cup ad Eisenerz dietro a Westvold Hansen (Di domenica 20 febbraio 2022) In attesa dei Campionati Mondiali Juniores e dell’ultimo round stagionale di Coppa del Mondo, in programma a Schonach dall’11 al 13 marzo, quasi tutte le migliori interpreti globali della Combinata nordica femminile si sono date battaglia questo weekend sulle nevi austriache di Eisenerz nell’ambito di una tappa del circuito di Continental Cup 2021-2022. Presente anche la squadra azzurra, con Annika Sieff che ha rivestito un ruolo da grande protagonista in entrambe le competizioni individuali disputate tra venerdì e oggi (sabato è andata in scena una prova a squadre mista). La 18enne trentina di Varena, in un contesto di gara estremamente competitivo nel quale mancava all’appello tra le big solo la giapponese Anju Nakamura, è stata capace di ottenere due secondi posti ... Leggi su oasport (Di domenica 20 febbraio 2022) In attesa dei Campionati Mondiali Juniores e dell’ultimo round stagionale di Coppa del Mondo, in programma a Schonach dall’11 al 13 marzo, quasi tutte le migliori interpreti globali dellasi sono date battaglia questo weekend sulle nevi austriache dinell’ambito di una tappa del circuito diCup 2021-2022. Presente anche la squadra azzurra, conche ha rivestito un ruolo da grande protagonista in entrambe le competizioni individuali disputate tra venerdì e oggi (sabato è andata in scena una prova a squadre mista). La 18enne trentina di Varena, in un contesto di gara estremamente competitivo nel quale mancava all’appello tra le big solo la giapponese Anju Nakamura, è stata capace di ottenere due secondi posti ...

