"Che botta!". Amadeus, e chi se lo aspettava? Per il conduttore finisce nel peggiore dei modi (Di domenica 20 febbraio 2022) Amadeus è tornato in prima serata dopo il boom del Festival di Sanremo. Un Festival di cui, in ottica futura, già si parla. Sull'ipotesi della conferma alla guida della prossima kermess Amadeus ha dato una risposta piuttosto aperta e che non ha chiuso affatto la questione. "Sono onorato della proposta dell'amministratore delegato di rimanere per il prossimo festival. Lo ringrazio, ma come ha detto Fuortes dobbiamo ragionare a menti riposate". "Fare Sanremo per me è un lavoro molto lungo, ma vale per tutte le cose che faccio. C'è bisogno di idee, di forza, di prendere le cose in maniera molto seria. Avremo modo di vederci e chiacchierare serenamente. Rai è casa mia", aveva detto Amadeus. Amadeus che ieri è stato sconfitto da Maria De Filippo. Nella serata di ieri, sabato 19 febbraio 2022, su Rai1 l'esordio di Affari ...

