Bridgerton 2 | anticipazioni | trama e data di uscita della seconda stagione in streaming su Netflix

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 20 febbraio 2022) Dopo il successoprima, susta per arrivare lapopolare serie tv, che tra intrighi, colpi di scena e amori ha appassionato milioni di telespettatori. Ma quando debutterà sulla piattaforma? E cosa accadrà in questi nuovi episodi? Leggi anche:marzo 2022, film e serie tv inprossimamente: il calendario completo2, quando esce su? Ladi, serie prodotta da Shonda Rimes e basata basata sui romanzi di Julia Quinn, ambientati nel mondo dell’alta società londinese durante la Reggenza inglese, prenderà il via prossimo 25 marzo. View this post on ...