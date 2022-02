Bando 100 borse di studio ITS di 4000 euro, domande entro il 22 febbraio (Di domenica 20 febbraio 2022) Bando di concorso Inps per l’assegnazione di 100 borse di studio, del valore di 4mila euro, finalizzate alla frequenza di Istituti Tecnici Superiori (ITS) per l’anno scolastico 2021-2022. Il Bando è riservato agli studenti fuori sede, figli di iscritti (dipendenti o pensionati) alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e dei pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 20 febbraio 2022)di concorso Inps per l’assegnazione di 100di, del valore di 4mila, finalizzate alla frequenza di Istituti Tecnici Superiori (ITS) per l’anno scolastico 2021-2022. Ilè riservato agli studenti fuori sede, figli di iscritti (dipendenti o pensionati) alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e dei pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici. L'articolo .

