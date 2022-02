Arthur non convince Allegri: in arrivo il sostituto, un campione incredibile (Di domenica 20 febbraio 2022) Il brasiliano Arthur non è mai stato veramente in grado di fare breccia nel cuore di Max Allegri e infatti la Juve cerca un altro regista. La Juventus è stata la grande protagonista del mercato di gennaio, ma questo non ha decisamente limitato la voglia della Signora di cercare delle possibili opportunità per crescere e migliorare ancora di più e con Allegri che proprio non riesce a vedere Arthur si è deciso di puntare su un campione della mediana. Arthur Juventus (GettyImages)La mentalità della Juventus è sempre stata quella sella squadra vincente, capace di ottenere i risultati passando dalla classe dei propri campioni che sempre hanno onorato la maglia bianconera. Il brasiliano Arthur avrebbe potuto sicuramente rientrare in questa categoria, dato che il regista ex ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 20 febbraio 2022) Il brasilianonon è mai stato veramente in grado di fare breccia nel cuore di Maxe infatti la Juve cerca un altro regista. La Juventus è stata la grande protagonista del mercato di gennaio, ma questo non ha decisamente limitato la voglia della Signora di cercare delle possibili opportunità per crescere e migliorare ancora di più e conche proprio non riesce a vederesi è deciso di puntare su undella mediana.Juventus (GettyImages)La mentalità della Juventus è sempre stata quella sella squadra vincente, capace di ottenere i risultati passando dalla classe dei propri campioni che sempre hanno onorato la maglia bianconera. Il brasilianoavrebbe potuto sicuramente rientrare in questa categoria, dato che il regista ex ...

LisaIreneAdler : @Larilariss1 @acffiorentina Non sarà così...ci vuole solo un po'di tempo. E tanto impegno da parte di Arthur..e poi… - carlo_nicola : Io non sono Allegri. La formazione la fa lui ovviamente ed è giusto così. A mo’ di gioco dico che io martedì scende… - noianononhodet1 : @Skysurfer72 preciso, ed è curioso che a usarlo sia lo stesso che non ha fischiato nemmeno la doppia entrata su Arthur - evg53245 : @FrancisJUnder12 @maxgiocondo Tutto può essere ma di certo abbiamo subito per larga parte della partita da molte sq… - cihorinunciato : Nell'ultima partita è stata cambiata la difesa date le assenze, ma Allegri non fa miracoli. (3/3 => Morata; Vlahov… -

Ultime Notizie dalla rete : Arthur non Embiid avvisa l'Nba: 'Sono l'Mvp, ma so di poter migliorare ancora' ... interrotto dal figlioletto Arthur Elijah che fa irruzione in sala stampa in lacrime cercando papà. Poi, dopo aver preso in braccio il suo primogenito e allontanato il microfono per non farlo ...

6 novità editoriali. Da una lettera d'amore per Roma all'Indocina STORIA DEL COLLEZIONISTA ARTHUR GILBERT Figura non molto nota in Italia, Arthur Gilbert merita di essere conosciuto più a fondo. Figlio di una coppia di ebrei polacchi giunti a Londra alla fine del ...

Arthur non smette di crederci: «Testa alta, continuiamo a lottare» - FOTO Juventus News 24 Juventus, Allegri caccia due giocatori: non rientrano nel suo progetto Arthur è l’unico in grado di avere testa, piedi ed esperienza per poter svolgere il ruolo di regista in quel tipo di centrocampo a tre e sebbene Allegri abbia sempre dimostrato di non amare quel tipo ...

Leclerc campione ad Abu Dhabi: il fratello di Charles vince il titolo della Formula Regional Asia Con questo ultimo successo infatti Arthur Leclerc è salito a quota 230 punti ... Nonostante il titolo già acquisito però il monegasco della Ferrari driver Academy non sembra intenzionato a mollare ...

