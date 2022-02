Wta Guadalajara 2022: programma, date, orari, copertura tv e streaming (Di sabato 19 febbraio 2022) Il programma, le date, gli orari e la copertura tv del Wta 250 di Guadalajara 2022, evento in programma da lunedì 21 a domenica 27 febbraio. La britannica Emma Raducanu è la favorita del seeding, seguita da Sara Sorribes Tormo e Camila Osorio. Nessuna tennista italiana è stata ammessa direttamente nel main draw, ma sia Lucia Bronzetti che Sara Errani sono ai nastri di partenza del tabellone cadetto. La copertura televisiva è affidata a SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), con live streaming disponibili sul sito ufficiale di Supertennis, tramite la nuova piattaforma SuperTennix (previo abbonamento o gratis se tesserati Fit). In alternativa, Sportface.it fornirà ai propri lettori aggiornamenti e approfondimenti ... Leggi su sportface (Di sabato 19 febbraio 2022) Il, le, glie latv del Wta 250 di, evento inda lunedì 21 a domenica 27 febbraio. La britannica Emma Raducanu è la favorita del seeding, seguita da Sara Sorribes Tormo e Camila Osorio. Nessuna tennista italiana è stata ammessa direttamente nel main draw, ma sia Lucia Bronzetti che Sara Errani sono ai nastri di partenza del tabellone cadetto. Latelevisiva è affidata a SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), con livedisponibili sul sito ufficiale di Supertennis, tramite la nuova piattaforma SuperTennix (previo abbonamento o gratis se tesserati Fit). In alternativa, Sportface.it fornirà ai propri lettori aggiornamenti e approfondimenti ...

