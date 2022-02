Viabilità Roma Regione Lazio del 19-02-2022 ore 13:30 (Di sabato 19 febbraio 2022) Viabilità DEL 19 FEBBRAIO 2022 ORE 13.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA NEI PRESSI DELLI USCITA PER LA TUSCOLANA, RESTANO RIPERCUSSIONI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE, CON RALLENTAMENTI A PARTIRE DALL’APPIA FINO ALLA STESSA TUSCOLANA; PER IL RESTO IL TRAFFICO E’ CONCENTRATO SU ALCUNE CONSOLARI, NEL DETTAGLIO SULLA CASSIA, TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI, E SULL’APPIA TRA VIA DEI LAGHI E ALBANO VERSO VELLETRI; E OGGI ALLO STADIO OLIMPICO SI GIOCA Roma-VERONA, CON CALCIO D’INIZIO ALLE 18.00: ATTIVE COME DI CONSUETO MODIFICHE ALLA VIABILITA’ NELLA ZONA DEL FORO ITALICO E DELLA FARNESINA; POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLazioNE DURANTE LE FASI DI ... Leggi su romadailynews (Di sabato 19 febbraio 2022)DEL 19 FEBBRAIOORE 13.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA NEI PRESSI DELLI USCITA PER LA TUSCOLANA, RESTANO RIPERCUSSIONI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE, CON RALLENTAMENTI A PARTIRE DALL’APPIA FINO ALLA STESSA TUSCOLANA; PER IL RESTO IL TRAFFICO E’ CONCENTRATO SU ALCUNE CONSOLARI, NEL DETTAGLIO SULLA CASSIA, TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI, E SULL’APPIA TRA VIA DEI LAGHI E ALBANO VERSO VELLETRI; E OGGI ALLO STADIO OLIMPICO SI GIOCA-VERONA, CON CALCIO D’INIZIO ALLE 18.00: ATTIVE COME DI CONSUETO MODIFICHE ALLA VIABILITA’ NELLA ZONA DEL FORO ITALICO E DELLA FARNESINA; POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCONE DURANTE LE FASI DI ...

Advertising

romamobilita : #Roma #viabilità Via di Pietralata, ripristinato il percorso della linea di bus 211 - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 19-02-2022 ore 12:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #19-02-2022 - romamobilita : #Roma #viabilità Via di Pietralata, alberi sulla carreggiata e intervento dei vigili del fuoco. La linea 211, in en… - roma_trasporti : #TrasportiRoma #Atac - roma_trasporti : #TrasportiRoma #Atac -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Al via il cantiere di piazza Matteotti: 'Più bella e verde per la Capitale della Cultura' ... con una nuova organizzazione della mobilità che "allunga" via XX Settembre fino all'incrocio con viale Roma. Ecco come cambia la viabilità

Al via martedì 22 febbraio il cantiere per la riqualificazione di piazza Matteotti - Ecco come cambia la viabilità nella prima fase dei lavori ... in Piazza Matteotti nel tratto compreso tra viale Roma e Passaggio Cividini restringimento della carreggiata a vista con istituzione di una unica corsia per ogni senso di marcia divieto di sosta 0 - ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-02-2022 ore 18:15 - RomaDailyNews RomaDailyNews ... con una nuova organizzazione della mobilità che "allunga" via XX Settembre fino all'incrocio con viale. Ecco come cambia la... in Piazza Matteotti nel tratto compreso tra vialee Passaggio Cividini restringimento della carreggiata a vista con istituzione di una unica corsia per ogni senso di marcia divieto di sosta 0 - ...