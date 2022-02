Ultime Notizie Roma del 19-02-2022 ore 12 | 10

(Di sabato 19 febbraio 2022)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Francesca Lollobrigida vince il bronzo nella Mass Start disciplina del pattinaggio di velocità su pista lunga al National Speed skating oval l’Azzurra ha conquistato la sua seconda devi fare dopo l’argento nei 3000 guadagnandosi il terzo gradino del Podio sotto l’ora le sirene shooten e della canadese Ivan Blondie la tensione volge al peggio sulla crisi Ucraina che diventa conflitto soprattutto nel versante est del paese dove si starà in continuazione Ci sono esplosioni vittime osservatori dello Scià e organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa hanno affermato di aver assistito a un aumento significativo del numero di attacchi lungo la linea del fronte nel Ucraina orientale la guardia costiera greca ripreso all’alba alle ricerche di eventuali ...

